Il Benigni ratzingeriano

Fino a cinque milioni di italiani hanno seguito il monologo di Roberto Benigni su San Pietro, trasmesso su Raiuno. Un intervento che ha catturato l'attenzione del pubblico, offrendo una riflessione sul Papa, tra religione e cultura. Tuttavia, la serata è stata comunque caratterizzata dalla forte concorrenza di eventi come la Champions League, Interstellar e Chi l'ha visto.

Fino a cinque milioni di italiani si sono incantati davanti al monologo di Roberto Benigni (nella foto) su San Pietro, "un uomo nel vento" che in prima serata di ieri su Raiuno non ha comunque spazzato via l'agguerrita concorrenza, tra Champions League, Interstellar e i gialloni di Chi l'ha visto. Il successo di pubblico c'è ma è lievemente sotto il 25% (dato minimo, secondo le aspettative) il comico toscano aveva un forte battage pubblicitario, il traino dei quotidiani e la "benedizione" di Papa Leone XIV, con cui ha condiviso il racconto del primo Pontefice della Storia. Bellissimi e profondi diversi momenti di un monologo che il Dicastero vaticano della comunicazione tramite il prefetto Paolo Ruffini ha definito "straordinario, sorprendente, commovente", la trasmissione prodotta da Stand by me in collaborazione con Vatican Media, Santa Sede e governatorato della Città del Vaticano resta una meravigliosa pagina di televisione che conferma il primato della Rai come azienda culturale del Paese.

