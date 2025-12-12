Il bambino sfigurato le violenze sulle donne ucraine e le lacrime dei traduttori | i video che impazzano in rete

In un contesto segnato da conflitti e sofferenze, i video condivisi online raccontano storie di bambini sfigurati, violenze sulle donne ucraine e lacrime dei traduttori. Queste immagini e testimonianze, spesso di difficile visibilità, offrono uno sguardo diretto sulle conseguenze umane del conflitto, ampliando la narrazione oltre i rapporti ufficiali e i discorsi militari.

I racconti su cosa sta succedendo in Ucraina non si limitano alle testimonianze dei soldati al fronte o ai rapporti sulla situazione bellica, presentati da ufficiali, generali e presidenti. Come in ogni conflitto, a finire sulla linea di tiro sono soprattutto i civili, che hanno deciso di rimanere nei loro villaggi e nelle città nonostante l'avanzata dell'esercito di Vladimir Putin. Le loro testimonianze si stanno diffondendo nel nostro Paese e non solo, provocando la commozione di chi, per primo, deve tradurre queste storie. Questa mattina, al Senato, si è tenuta una conferenza stampa a cui ha partecipato la regista Alisa Kovalenko, membro della European Film Academy e della Ukraine Film Academy, che ha curato il film "Traces", un lungometraggio che racconta le storie di sei donne sopravvissute a violenze sessuali. Ilgiornale.it

L’inchiesta Storie di violenza/4 Quando le donne denunciano per proteggere i loro bambini

