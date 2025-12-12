Il 9 gennaio il primo tavolo permanente sulla tratta ferroviaria Firenze – Roma

Il 9 gennaio alle 10:30 si terrà il primo incontro del Tavolo permanente sui trasporti ferroviari della linea Roma-Firenze, promosso dall’assessorato regionale alle infrastrutture e trasporti. L’obiettivo è affrontare le questioni legate alla tratta e migliorare i servizi ferroviari tra le due città, creando un forum di confronto stabile e duraturo.

FIRENZE – Convocato per il prossimo 9 gennaio, alle 10,30, il primo incontro del Tavolo permanente sui trasporti ferroviari della linea Roma-Firenze, promosso dall’assessorato regionale alle infrastrutture e trasporti. Al tavolo parteciperanno, oltre all’assessore regionale Filippo Boni, i comitati pendolari, i sindaci e amministratori locali, Trenitalia, Rfi e rappresentanti della Regione. L’iniziativa avrà cadenza periodica e diventerà un punto di riferimento stabile per il monitoraggio del servizio e il dialogo tra istituzioni, aziende e utenti. “È fondamentale mantenere un confronto continuo con chi rappresenta ogni giorno le esigenze dei viaggiatori e dei territori – afferma l’assessore Filippo Boni – Questo tavolo sarà uno spazio stabile di ascolto e di lavoro congiunto, necessario per affrontare criticità e programmare miglioramenti concreti”. Corrieretoscano.it

