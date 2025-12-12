Il 7 ottobre? Come la rivolta del Ghetto di Varsavia Il paragone choc dell' islamico a scuola

Il 7 ottobre assume un significato storico e simbolico, richiamando la rivolta del Ghetto di Varsavia. In un contesto scolastico, le assemblee studentesche rappresentano momenti di confronto e partecipazione, spesso trascurati nella loro importanza democratica. Questo articolo esplora il parallelo tra eventi storici e le discussioni tra studenti, evidenziando il valore della partecipazione civica.

Le assemblee studentesche sono momenti in cui gli studenti si riuniscono per discutere di temi comuni che, di norma, dovrebbero riguardare la gestione della scuola. Negli ultimi due anni si è un po' spostato il centro dell'attenzione, che dalla scuola è passato alla Palestina, tanto che pure le occupazioni, ormai, sono per questo. In una recente assemblea di un istituto di Lagonegro, in provincia di Potenza, a parlare di Palestina è arrivato Brahim Baya, influencer predicatore e portavoce della moschea Taiba di via Chivasso, in passato segretario nazionale dell’associazione Partecipazione e Spiritualità Musulmana. Ilgiornale.it

