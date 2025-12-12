Il 30ennne precipitato dal cavalcavia di Baganzola è in Rianimazione | avrebbe tentato di raggiungere la fidanzata
Un giovane di 30 anni è ricoverato in Rianimazione all'Ospedale Maggiore di Parma dopo essere precipitato dal cavalcavia di Baganzola giovedì 11 dicembre. L'incidente, avvenuto nei pressi di strada Baganzola, sembra essere legato a un tentativo di raggiungere la fidanzata. Le circostanze sono ancora al vaglio delle autorità.
