il 21 dicembre a Gaggi la presentazione di Adelheid - il libro di Marilena Piu

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo 21 dicembre ore 19 presso la Sala Polifunzionale del Comune di Gaggi (ME), verrà presentato il libro Adelheid” dell’attrice e regista siciliana Marilena Piu ed edito da Etabeta. Sarà presente in qualità di relatrice Angela Maria Vecchio e interverrà il Sindaco di Gaggi Giuseppe. Messinatoday.it

