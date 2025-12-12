L'Associazione Italiana Digital Forensics (IISFA) ha convocato a Roma i principali esperti di cybersecurity italiana per discutere di “Cybercrime, intelligenza artificiale e Digital forensics”. L'evento si svolge in un contesto geopolitico complesso, con minacce ibride e attacchi informatici di origine statuale e criminale.

In un contesto geopolitico sempre più caratterizzato da minacce ibride e attacchi informatici di matrice criminale e statuale, l'Associazione Italiana Digital Forensics (IISFA) ha riunito a Roma, presso il Centro Congressi Frentani, i massimi vertici della cybersecurity italiana per un confronto su criminalità informatica, intelligenza artificiale e investigazioni digitali. L'evento, che ha registrato una straordinaria partecipazione di professionisti tra investigatori, magistrati, avvocati, responsabili IT e security manager, ha rappresentato un momento di dialogo tra istituzioni, forze dell'ordine, accademia e settore privato. Ilgiornale.it

IISFA riunisce a Roma i vertici della cybersecurity nazionale per parlare di “Cybercrime, intelligenza artificiale e Digital forensics” - In un contesto geopolitico sempre più caratterizzato da minacce ibride e attacchi informatici di matrice criminale e statuale, l'Associazione Italiana Digital Forensics (IISFA) ha riunito a Roma, pres ... ilgiornale.it