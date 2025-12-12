Ieri in Campania | Calenda nel Sannio duro attacco a Fico Guardia di Finanza al San Carlo
Le principali notizie di ieri in Campania includono la visita di Calenda nel Sannio e un duro attacco a Fico, oltre a un blitz della Guardia di Finanza al San Carlo. Nel frattempo, a Parolise, tre ladri hanno messo a segno un colpo nell’abitazione del sindaco, alimentando il clima di tensione nella regione.
Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, giovedì 11 dicembre 2025. Avellino – Abiti mimetici, passamontagna e un piano d’azione studiato nei minimi dettagli: così tre ladri sono riusciti a mettere a segno un colpo nell’abitazione del sindaco di Parolise, Antonio Ferullo, alimentando ulteriormente il clima di paura che, ormai da settimane, attraversa l’Irpinia. (LEGGI QUI) Benevento – “ Non puoi scegliere di far gestire la Campania da chi non ha mai governato nulla e non ha esperienza lavorativa. La Campania è una Regione complicata”. Carlo Calenda, leader di Azione, venuto a Benevento per un incontro con gli studenti universitari svoltosi presso la struttura di via delle Puglie, stuzzicato dalla stampa, non le manda a dire e lancia strali contro il neo Governatore Roberto Fico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Lo spazio dedicatoci da “Cronache di Caserta” sulla nostra partecipazione alla presentazione di ieri del Dossier sulle povertà 2025, con il Presidente della Regione Campania Roberto Fico e con tutte le Caritas Diocesane della Campania. #caritasaversa - facebook.com Vai su Facebook
Nella mattinata di ieri, nella sede del Comitato Regionale Campania FIGC LND, il Presidente Carmine @_Zigarelli ha sorteggiato i gironi della seconda fase dei Campionati Under 14 e Under 16 - GOLDEN #UnitiDallaStessaPassione ? Vai su X
Campania, Calenda all'attacco: "Fico sarà un pessimo presidente" - Sul fronte del centrodestra è intervenuto l'esponente della Lega, Aurelio Tommasetti: "I nodi vengono al pettine" ... Segnala salernotoday.it
Calenda all’Unisannio: “Stop a fuga con sgravi fiscali in particolare ad under 35”. Critiche a Fico e Mastella - Il tour di Carlo Calenda negli atenei italiani ha fatto tappa all’Università degli Studi del Sannio, dove il leader di Azione è stato protagonista di un question time organizzato in collaborazione con ... Come scrive ntr24.tv
