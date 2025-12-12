Ieri in Campania | Calenda nel Sannio duro attacco a Fico Guardia di Finanza al San Carlo

Le principali notizie di ieri in Campania includono la visita di Calenda nel Sannio e un duro attacco a Fico, oltre a un blitz della Guardia di Finanza al San Carlo. Nel frattempo, a Parolise, tre ladri hanno messo a segno un colpo nell’abitazione del sindaco, alimentando il clima di tensione nella regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, giovedì 11 dicembre 2025. Avellino – Abiti mimetici, passamontagna e un piano d’azione studiato nei minimi dettagli: così tre ladri sono riusciti a mettere a segno un colpo nell’abitazione del sindaco di Parolise, Antonio Ferullo, alimentando ulteriormente il clima di paura che, ormai da settimane, attraversa l’Irpinia. (LEGGI QUI) Benevento – “ Non puoi scegliere di far gestire la Campania da chi non ha mai governato nulla e non ha esperienza lavorativa. La Campania è una Regione complicata”. Carlo Calenda, leader di Azione, venuto a Benevento per un incontro con gli studenti universitari svoltosi presso la struttura di via delle Puglie, stuzzicato dalla stampa, non le manda a dire e lancia strali contro il neo Governatore Roberto Fico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it