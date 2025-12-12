Idris Elba è di nuovo Sam Nelson nel trailer della stagione 2 di Hijack

Il trailer della seconda stagione di Hijack, disponibile dal 14 gennaio su Apple TV, mostra Idris Elba nel ruolo di Sam Nelson. Creato da George Kay e Jim Field Smith, questo nuovo capitolo promette suspense e avventure avvincenti, consolidando la serie come uno degli appuntamenti più attesi della piattaforma streaming.

Il 14 gennaio debutterà sugli schermi di Apple TV la seconda stagione della serie creata da George Kay e Jim Field Smith. Apple TV ha condiviso il trailer della stagione 2 di Hijack, la serie che vede Idris Elba impegnato come protagonista e produttore esecutivo. Lo show è stato creato da George Kay, già nel team di Lupin, e Jim Field Smith, che ha lavorato a progetti televisivi come Criminal e Litvinenko. Cosa racconterà la stagione 2 di Hijack Il primo episodio inedito della seconda stagione, composta da otto puntate, arriverà in streaming il 14 gennaio e il season finale sarà disponibile il 4 marzo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it