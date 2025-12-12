ICW | Info & Card finale Pandemonium XXIII Night 1

Ecco le informazioni e la card finale di Pandemonium XXIII – Night 1, in programma sabato 13 dicembre a Gussago (BS). L'evento si svolgerà presso il Palazzetto Polivalente “C.” e promette un'intensa serata di wrestling ICW. Di seguito i dettagli e le sfide in programma per questa prima notte di Pandemonium XXIII.

Le Info e la Card finale di Pandemonium XXIII – Night 1, in programma Sabato 13 Dicembre a Gussago (BS): ICW Pandemonium XXIII – Night 1 Sabato 13 Dicembre – Bussago (BS) Palazzetto Polivalente "C. Corcione" – Via Giulio Bevilacqua Inizio Ore 20.30 – Biglietti Online QUI Titolo Unificato Fight Forever ICW El Ghepardero Especial (c) Vs Mark Reed. Ladder Match for Titolo Pesi Leggeri ICW Nick Freddi (c) Vs Anarchy Gaze Vs Axel Flow Vs Pedro Vs Xstasis Vs Zoom. Titoli di Coppia ICW (Decision Match) La Cura (Smiley Vegas & Sirio) Vs L'Orda (Luca Bjorn & RUST) Vs Reed Family (Dave Atlas & Machete). Tag Team Match Jesse Jones & Nick Pain Vs RIOT & Trevis Montana.

