Icardi pronto a tradire l’Inter | si sarebbe proposto al Milan Ma i rossoneri…

Mauro Icardi, ex capitano dell’Inter, avrebbe manifestato interesse a trasferirsi al Milan, secondo alcune indiscrezioni. La possibile mossa rappresenta una svolta significativa nel mercato, suscitando attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Ecco tutti i dettagli sulla situazione e le reazioni delle parti coinvolte.

Inter News 24 Mauro Icardi, ex capitano nerazzurro, si sarebbe proposto ai rivali del Milan. Sarebbe un tradimento clamoroso, anche se il Diavolo.. Il Milan prosegue la sua ricerca di un centravanti esperto per rinforzare l’attacco, valutando diverse alternative al costoso olandese Joshua Zirkzee. Tra le opzioni si fa strada una suggestione che farebbe grande rumore nell’ambiente calcistico milanese: l’attaccante argentino Mauro Icardi. LE ULTIME DEL MERCATO INTERISTA Icardi si offre: ingaggio ribassato e cartellino “quasi gratis”. Secondo quanto rivelato dalla giornalista Monica Colombo del Corriere della Sera, l’attaccante argentino, attualmente in forza al Galatasaray, “tornerebbe di corsa in Italia”. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Icardi pronto a tradire l’Inter: si sarebbe proposto al Milan. Ma i rossoneri…

