Icardi Milan Allegri chiede un centravanti | idea ritorno in Serie A per l’ex nerazzurro

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista del mercato di gennaio, il Milan valuta possibili rinforzi per l’attacco. Tra i nomi sul tavolo c’è anche Mauro Icardi, attualmente al Galatasaray, con l’allenatore Allegri che ha espresso la necessità di un centravanti. L’ex nerazzurro potrebbe rappresentare una soluzione interessante per rafforzare la rosa dei rossoneri.

Inter News 24 Icardi Milan, il mercato di gennaio entra nel vivo: i rossoneri valutano un rinforzo offensivo, con l’attaccante del Galatasaray tra i profili monitorati. Il Milan si muove con decisione sul mercato invernale alla ricerca di un centravanti da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri, allenatore livornese tornato sulla panchina rossonera con l’obiettivo di rilanciare il progetto tecnico. Le valutazioni della dirigenza riguardano soprattutto il reparto offensivo, considerato uno dei punti su cui intervenire per alzare il livello competitivo della squadra nella seconda parte di stagione. Internews24.com

icardi milan allegri chiedeIcardi al Milan, Allegri ha scelto Maurito per rinforzare l’attacco a gennaio ma Tare vuole un suo pallino - Il nome di Icardi è stato accostato al Milan perché Maurito sarebbe il profilo preferito di Allegri per rinforzare l'attacco dei rossoneri a gennaio ... fanpage.it

icardi milan allegri chiedeImpallomeni su Icardi, accostato ad un possibile ritorno in A: "Ce lo vedrei bene, si potrebbe integrare con il gioco di Allegri" - Ai microfoni di Tuttomercatoweb Radio, l'opinionista Stefano Impallomeni ha commentato la possibilità di rivedere Mauro Icardi in Serie A, ma come calciatore del Milan: "Ce lo ... tuttojuve.com

