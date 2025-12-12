Icardi disposto a decurtarsi lo stipendio Thiago Silva ‘bussa’ alla porta del Milan

In un mercato in fermento, Mauro Icardi si mostra disponibile a ridursi lo stipendio per favorire il suo trasferimento, mentre Thiago Silva si avvicina al Milan. I rossoneri cercano soluzioni per rinforzare la rosa e colmare alcune lacune, valutando diverse opportunità di mercato per rafforzare la squadra.

Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero lavorare per cercare di coprire alcuni buchi presenti in rosa. Occhio alle opzioni Icardi e Thiago Silva. Le ultime novità da 'Il Corriere della Sera'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Icardi disposto a decurtarsi lo stipendio. Thiago Silva ‘bussa’ alla porta del Milan

Icardi, la verità sullo stipendio e quella sfuriata prima di firmare con il PSG - L'argentino sta scegliendo dove vivere, sta organizzando ogni passaggio formale della sua nuova esperienza e intanto arrivano ulteriori ... Si legge su calciomercato.com