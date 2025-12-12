Iannone Ass Alba Terzo Millennio | Da 30 anni riconoscimento a valori e buona politica

Il Premio 'Le Ragioni della nuova politica', giunto alla sua XXII edizione, è stato istituito nel 1996 dall'associazione L'Alba del Terzo Millennio. Riconosciuto come un punto di riferimento nel panorama culturale e politico italiano, celebra da trent'anni i valori e l'impegno della buona politica.

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - Il Premio 'Le Ragioni della nuova politica', istituito nel 1996 dall'associazione L'Alba del Terzo Millennio, raggiunge la sua XXII edizione e conferma la capacità di restare un punto di riferimento nel panorama culturale e politico italiano. A sottolinearlo è la presidente dell'associazione, Sara Iannone, che rivendica la forza di "un progetto nato quasi trent'anni fa e fondato sull'idea che, anche nei momenti più difficili, la società abbia bisogno di una luce capace di orientare il dibattito pubblico e il pensiero civile". Secondo Iannone, "la longevità del premio, a gennaio saranno 30 anni, testimonia la validità dell'intuizione originaria: preservare e rilanciare quei valori laici e cristiani che, insieme, rappresentano un patrimonio etico condiviso e un motore per il progresso umano".