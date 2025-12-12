IA e cybercrime Gabrielli Direttore del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica | Occorre confronto costante tra tutti i protagonisti della filiera giudiziaria

L'evoluzione dell'intelligenza artificiale ha rivoluzionato anche il campo della cybersecurity, rendendo cruciali il confronto e la collaborazione tra le diverse figure coinvolte nella lotta al cybercrime. Gabrielli, Direttore del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, sottolinea l'importanza di un dialogo costante tra forze di polizia, magistratura e esperti tecnici per affrontare le nuove sfide.

"Eventi come questo sono fondamentali perché permettono un confronto costante tra tutti i protagonisti della filiera giudiziaria: le forze di polizia, la magistratura e, soprattutto, chi rappresenta oggi il benchmark tecnico, cioè consulenti ed esperti che svolgono attività di analisi forense e supp.

CyberSEC2025. Intervento di Ivano Gabrielli (Direttore Polizia Postale e delle Comunicazioni)

CyberSEC2025. Intervento di Ivano Gabrielli (Direttore Polizia Postale e delle Comunicazioni)