I veleni dell’ex Ilva travolgono la maggioranza del sindaco Bitetti mentre Urso apre all' ingresso dello stato

L'ex Ilva di Taranto continua a generare tensioni politiche e sociali, mettendo in difficoltà la maggioranza del sindaco Piero Bitetti. La crisi industriale coinvolge non solo l'area produttiva, ma anche le dinamiche politiche locali, mentre il ministro Urso apre alla possibilità di un intervento statale per affrontare le criticità dell'acciaieria.

A Taranto la crisi dell'ex Ilva manda in crisi anche la maggioranza che sostiene il sindaco Piero Bitetti. Mentre arrivano i primi dettagli sulle offerte vincolanti dei soggetti che hanno partecipato alla gara, una ritrovata unità d'intenti tra tutti i sindacati, il sindaco e il presidente uscente della regione Puglia ha portato alla firma di un documento condiviso. Si tratta di un verbale sottoscritto al termine del consiglio di fabbrica che si è tenuto mercoledì, con il quale il fronte pugliese chiede l'intervento della premier Giorgia Meloni e l'impegno a far partire tre forni elettrici e quattro impianti per produrre preridotto (Dri), il combustibile necessario per alimentare gli stessi forni e produrre acciaio green.