I segreti di Harry Potter
Scopri i segreti e i dettagli nascosti del mondo di Harry Potter, un universo magico che ha affascinato milioni di lettori e spettatori. Un viaggio tra magie, misteri e personaggi indimenticabili, ideale per lasciarsi alle spalle le sofferenze quotidiane e immergersi in un mondo fantastico fatto di incantesimi e avventure.
Oh, ecco un po' di magia. Ci vuole proprio per staccare il cervello dalle terribili immagini quotidiane di guerra e dolore. Per cui, chi ha amato e ama le avventure del maghetto più famoso della storia della letteratura e del cinema, non si può perdere da domani Icons Harry Potter, disponibile sul canale Sky Documentaries con due episodi ogni sabato alle 21.15, in streaming solo su Now e disponibile on demand (nella foto Victoria Bennett). È un viaggio attraverso la bacchetta magica di Harry Potter: attori, membri del team creativo ed esperti svelano storie inedite sulla saga cinematografica che ha conquistato il mondo e milioni di bambini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Contiene due edizioni in lingua originale autografate dai MinaLima. Harry Potter e la pietra filosofale (terza ristampa). Harry Potter e la camera dei segreti (prima stampa). Un regalo di natale unico Non ci sarà possibilità di riassortimento ? Scriveteci sul - facebook.com Vai su Facebook
