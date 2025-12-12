I risparmiatori e l’ipotesi truffa Davanti al giudice i due indagati scelgono la strada del silenzio

I due indagati di Ravenna, accusati di aver truffato almeno 61 risparmiatori promettendo ingenti profitti su investimenti in società romene, hanno scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere davanti al giudice. Davanti alla stessa autorità che aveva emesso i domiciliari, hanno deciso di mantenere il silenzio, alimentando dubbi e incertezze sull'intera vicenda.

Nessuna parola davanti allo stesso giudice che aveva emesso la misura cautelare dei domiciliari. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere i due ravennati accusati di avere raggirato almeno 61 risparmiatori promettendo profitti da capogiro su investimenti finanziari tramite l’apertura di società in Romania. Si tratta del 79enne Roberto Garavini e della 70enne Flavia Valmorra, entrambi tutelati dall’avvocato Eva Pregu nell’interrogatorio di garanzia davanti al gip Corrado Schiaretti. In custodia cautelare - ma in carcere - venerdì era finito anche il 69enne trevigiano Parisio Candelù, una vita sospesa tra il Veneto e Bucarest. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I risparmiatori e l’ipotesi truffa. Davanti al giudice i due indagati scelgono la strada del silenzio

