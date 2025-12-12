I repubblicani dell’Indiana respingono una mappa elettorale voluta da Trump

Il senato dell’Indiana ha respinto una proposta di mappa elettorale redatta su iniziativa di Donald Trump. La decisione è stata presa con il voto contrario della maggioranza dei senatori repubblicani e di tutti i democratici, segnando un’ulteriore fase nel dibattito sulle riforme delle circoscrizioni elettorali nello stato.

Il senato dell’Indiana ha respinto, con il voto contrario della maggior parte dei senatori repubblicani e di tutti quelli democratici, una nuova mappa delle circoscrizioni elettorali dello stato voluta dal presidente Donald Trump. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - I repubblicani dell’Indiana respingono una mappa elettorale voluta da Trump

La Italdesign di Giugiaro diventa indiana: “Ci sono professionalità che non vanno disperse” Vai su X

Audi ha venduto la maggioranza di Italdesign all'indiana Ust. Resterà partner strategico. Automobili Lamborghini manterrà una quota #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

I repubblicani dell’Indiana respingono una nuova mappa elettorale voluta da Trump - Il senato dell’Indiana ha respinto, con il voto contrario della maggior parte dei senatori repubblicani e di tutti quelli democratici, una nuova mappa delle circoscrizioni elettorali dello stato volut ... Da internazionale.it