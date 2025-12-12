I repubblicani dell’Indiana respingono una mappa elettorale voluta da Trump

Internazionale.it | 12 dic 2025

Il senato dell’Indiana ha respinto una proposta di mappa elettorale redatta su iniziativa di Donald Trump. La decisione è stata presa con il voto contrario della maggioranza dei senatori repubblicani e di tutti i democratici, segnando un’ulteriore fase nel dibattito sulle riforme delle circoscrizioni elettorali nello stato.

