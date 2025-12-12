i precedenti ultimo confronto stagione 1974 75 vinse 1 0 il siena

L'ultimo confronto tra Siena e Camaiore risale alla stagione 1974-75, quando i toscani si imposero con un 1-0. Ricordati da alcuni come un ricordo oscuro nella storia bianconera, questi incontri segnano un capitolo importante tra le due squadre, alimentando aspettative e ricordi tra i tifosi più appassionati.

I più attenti e meno giovani ricorderanno i precedenti contro il Camaiore, prossimo avversario della Robur, come lo spettro di un periodo buio della storia bianconera. I match contro il team della provincia di Lucca risalgono infatti tutti alla prima metà degli anni 70, quando il Siena languiva in D (ogni riferimento con il presente è puramente causale) con ben poche prospettive di crescita. Le prime sfide sono della stagione 197071. In casa finì 1-1 con vantaggio senese grazie al gol di Gigi Rossetti e pari di Lippi. Era il 20 settembre 1970. Sempre 1-1 al ritorno con vantaggio lucchese grazie al rigore di Tinti e pari ancora di Rossetti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net