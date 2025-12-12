I precedenti Ultimo confronto stagione 1974-75 Vinse 1-0 il Siena

Sport.quotidiano.net | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ultimo confronto tra Siena e Camaiore risale alla stagione 1974-75, quando i toscani si imposero con un 1-0. Ricordati da alcuni come un ricordo oscuro nella storia bianconera, questi incontri segnano un capitolo importante tra le due squadre, alimentando aspettative e ricordi tra i tifosi più appassionati.

I più attenti e meno giovani ricorderanno i precedenti contro il Camaiore, prossimo avversario della Robur, come lo spettro di un periodo buio della storia bianconera. I match contro il team della provincia di Lucca risalgono infatti tutti alla prima metà degli anni 70, quando il Siena languiva in D (ogni riferimento con il presente è puramente causale) con ben poche prospettive di crescita. Le prime sfide sono della stagione 197071. In casa finì 1-1 con vantaggio senese grazie al gol di Gigi Rossetti e pari di Lippi. Era il 20 settembre 1970. Sempre 1-1 al ritorno con vantaggio lucchese grazie al rigore di Tinti e pari ancora di Rossetti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

i precedenti ultimo confronto stagione 1974 75 vinse 1 0 il siena

© Sport.quotidiano.net - I precedenti. Ultimo confronto stagione 1974-75. Vinse 1-0 il Siena

I precedenti. Ultimo confronto stagione 1974-75. Vinse 1-0 il Siena - I più attenti e meno giovani ricorderanno i precedenti contro il Camaiore, prossimo avversario della Robur, come lo spettro ... Da sport.quotidiano.net

precedenti ultimo confronto stagioneI PRECEDENTI. L’ultimo confronto il giorno dopo Natale nell’anno magico del salto in Serie A - Era il giorno dopo Natale quando Entella e Spezia si sono affrontati l’ultima volta. Si legge su msn.com

questa coppia mi fa piangere di gioia Siria e Matteo #temptationisland #viraltiktok #tiktoktrend

Video questa coppia mi fa piangere di gioia Siria e Matteo #temptationisland #viraltiktok #tiktoktrend