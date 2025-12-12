I piccioni nel bilancio delle città migliaia di euro per pulire

I piccioni, spesso considerati semplici protagonisti delle piazze italiane, stanno diventando un problema crescente per le città. La loro presenza richiede ingenti investimenti per la pulizia e la gestione, incidendo significativamente sui bilanci urbani. Un fenomeno che va oltre l’aspetto estetico, generando costi e sfide per le amministrazioni pubbliche.

(Adnkronos) – Le città devono spendere di più per colpa dei piccioni. I volatili non sono più soltanto un elemento pittoresco delle piazze italiane. Nelle città, il loro guano rappresenta oggi una minaccia concreta per il patrimonio edilizio e per la salute pubblica, generando un onere economico significativo per le casse pubbliche e per i . Ildifforme.it I piccioni nel bilancio delle città, migliaia di euro per pulire - I volatili non sono più soltanto un elemento pittoresco delle piazze italiane. adnkronos.com Due piccioni con una fava. Quello di ieri sera non è stato solo un regalo al Milan, ma anche un avvertimento mafioso alla Lazio e al suo presidente, Claudio Lotito, senatore del centrodestra e primo firmatario di un emendamento alla Legge di Bilancio 2026 ch - facebook.com facebook © Ildifforme.it - I piccioni nel bilancio delle città, migliaia di euro per pulire