I piccioni nel bilancio delle città migliaia di euro per pulire

I piccioni, spesso considerati semplici protagonisti delle piazze italiane, stanno diventando un problema crescente per le città. La loro presenza richiede ingenti investimenti per la pulizia e la gestione, incidendo significativamente sui bilanci urbani. Un fenomeno che va oltre l’aspetto estetico, generando costi e sfide per le amministrazioni pubbliche.

(Adnkronos) – Le città devono spendere di più per colpa dei piccioni. I volatili non sono più soltanto un elemento pittoresco delle piazze italiane. Nelle città, il loro guano rappresenta oggi una minaccia concreta per il patrimonio edilizio e per la salute pubblica, generando un onere economico significativo per le casse pubbliche e per i . Ildifforme.it

