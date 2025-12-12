I Patagarri live in primavera con L’ultima ruota del caravan European Tour

I Patagarri tornano live in primavera con il tour europeo

I Patagarri annunciano oggi L’ultima ruota del caravan European Tour e una nuova canzone in arrivo tra pochi giorni. I Patagarri annunciano oggi L’ultima ruota del caravan European Tour. Organizzato da OTR Live, il tour vedrà la band milanese esibirsi in 7 date europee dal 2 al 12 marzo 2026 e proseguire poi in tutta Italia. Il calendario completo. 03 MARZO – Berlino – Frannz club 06 MARZO – Londra – Dingwalls 07 MARZO – Bruxelles – Pilar Box 08 MARZO – Parigi – La Bellevilloise 10 MARZO – Barcellona – Sala Apolo 11 MARZO – Madrid – Sala Villanos 12 MARZO – Valencia – Sala 16 Toneladas 20 MARZO – Firenze – Viper Co Cdp Grassina 21 MARZO – Roma – Largo Venue 22 MARZO – Roma – Largo Venue 26 MARZO – Torino – Hiroshima Mon Amour 27 MARZO – Torino – Hiroshima Mon Amour 28 MARZO – Mantova – Arci Tom 10 APRILE – Molfetta – Eremo Club 16 APRILE – Bologna – Estragon Club 18 APRILE – Marghera (VE) – CS Rivolta Le prevendite sono disponibili online. Spettacolo.eu

Dopo il successo ottenuto a X Factor, la band si prepara all'uscita del suo primo album, atteso per maggio.