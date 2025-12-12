I movimenti per la casa circondano il convegno del Comune Zevi tende la mano | Aperti al dialogo
Mentre all'interno della Casa dell'Architettura si svolgeva la seconda edizione di “All we need is home”, convegno sul tema dell'abitare promosso dall'assessorato al Patrimonio e alle Politiche abitative, fuori andava in scena l'ennesima protesta dei Blocchi Precari Metropolitani insieme a. Romatoday.itNOVITÀ MILAN - Mouse Wireless Ufficiale Arrivano in casa Milan i nuovissimi mouse wireless! Ergonomici, con pulsante DPI per cambiare la sensibilità, movimenti fluidi e precisi. Disponibile sia rosso che nero per gridare "FORZA MILAN" al lavoro o d - facebook.com facebook
Why we need to go on a journey of re-connection | Jennifer Drouin | TEDxWageningenUniversity
Video Why we need to go on a journey of re-connection | Jennifer Drouin | TEDxWageningenUniversity