I movimenti per la casa circondano il convegno del Comune Zevi tende la mano | Aperti al dialogo

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre all'interno della Casa dell'Architettura si svolgeva la seconda edizione di “All we need is home”, convegno sul tema dell'abitare promosso dall'assessorato al Patrimonio e alle Politiche abitative, fuori andava in scena l'ennesima protesta dei Blocchi Precari Metropolitani insieme a. Romatoday.it

Immagine generica

Why we need to go on a journey of re-connection | Jennifer Drouin | TEDxWageningenUniversity

Video Why we need to go on a journey of re-connection | Jennifer Drouin | TEDxWageningenUniversity