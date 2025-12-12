I ‘Me contro Te’ si sposano e sono gli unici a far pagare il biglietto per un matrimonio | da 48 a 110 euro

I 'Me contro Te', celebri influencer italiani, si preparano al loro matrimonio dopo un’attesa di cinque anni. Sofì e Luì, conosciuti come Luigi Calagna e Sofia Scalia, hanno annunciato ufficialmente il loro matrimonio nel 2021, suscitando grande interesse tra i fan. La cerimonia si svolgerà a Milano, con un biglietto d’ingresso che varia tra 48 e 110 euro.

Milano, 12 dicembre 2025 – Un’attesa durata circa cinque anni. Nel 2021 i ‘Me contro Te’, ovvero Sofì e Luì, all’anagrafe Luigi Calagna e Sofia Scalia, avevano annunciato con tanto di video da sogno l’intenzione di sposarsi. Il matrimonio, tuttavia, non ha mai avuto luogo e non avrà luogo fino al 5 settembre 2026. Quando i ‘Me contro Te’ si sposeranno. Veramente. Almeno così dichiarano i diretti interessati. In realtà molto probabilmente sarà la messa in scena del loro matrimonio, ovvero la celebrazione ma non il matrimonio in sè. La data . Sofì, alias Sofia Scalia, e Luì, ossia Luigi Calagna, sono i ’Me Contro Te’ “Dopo tanti anni insieme, abbiamo finalmente scelto la nostra data: il 5 settembre. Quotidiano.net

