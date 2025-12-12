I Me contro Te annunciano il The Wedding Show all’Arena Milano

I Me contro Te annunciano il loro atteso evento, The Wedding Show, che si terrà all’Arena Milano. Un grande spettacolo di musica e divertimento per celebrare il loro matrimonio, coinvolgendo i fan in un modo unico e speciale. Un’occasione imperdibile per vivere un’esperienza indimenticabile insieme ai protagonisti più amati del momento.

I Me contro Te annunciano The Wedding Show, la celebrazione del loro matrimonio con un grande spettacolo di musica. Dopo aver conquistato grandi e piccini nel loro primo decennio di carriera, i Me contro Te, attori, cantanti e scrittori noti anche come Luì e Sofì – duo composto da Luigi Calagna e Sofia Scalia – annunciano The Wedding Show, la celebrazione del loro matrimonio con un grande spettacolo di musica, coreografie ed effetti speciali, prodotto da Vivo Concerti e previsto sabato 5 settembre 2026 all’Arena Milano. I biglietti sono disponibili online da ora e in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 17 dicembre alle ore 11:00. Spettacolo.eu

Pietro Scichilone - Wedding Music Planner - facebook.com Facebook