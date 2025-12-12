I Legno pubblicano il nuovo singolo Don’t CRAI

I Legno raccontano con un carrello vuoto e un cuore in saldo una storia d’amore che si sta consumando, dentro un supermercato. I Legno sorprendono ancora, con un nuovo singolo, Don’t CRAI, in uscita in tutte le piattaforme digitali a partire da oggi per Apollo Records (distribuzione ADA Music ) e in rotazione radiofonica da venerdì 19 novembre: un brano in cui raccontano di una storia d’amore che si sta consumando, dentro un supermercato. Un posto ordinario, quotidiano, normale: “proprio per questo il supermercato ci permette di parlare in modo semplice e sincero di ciò che resta quando un rapporto finisce – spiega il duo – Ci si muove tra le corsie con un carrello vuoto e un cuore “in saldo”, e tutto quello che vediamo diventa una metafora: i surgelati che fanno “già dicembre”, i prodotti che hanno una data di scadenza, i ricordi chiusi nelle confezioni. Spettacolo.eu

