I Grigioni e le Olimpiadi | gli svizzeri battono cassa per gestire la viabilità L’assessore Sertori | Richieste esagerate
I Grigioni chiedono un contributo per gestire la viabilità durante le Olimpiadi, suscitando reazioni in Italia. L’assessore Sertori definisce le richieste svizzere “esagerate” e invita a rivedere i conteggi sul flusso turistico previsto, evidenziando le tensioni tra le due parti sulla gestione degli eventi olimpici e l’impatto sulla viabilità locale.
Livigno (Sondrio), 12 dicembre 2025 – “Sintonia con gli amici elvetici, ma il flusso turistico previsto dai loro conteggi a nostro avviso è esagerato e va ricalibrato”. È questa la risposta dell’assessore alla Montagna di Regione Lombardia Massimo Sertori alle accuse mosse nei giorni scorsi da alcuni esponenti del governo dei Grigioni nei confronti dell’Italia: non aver ancora assunto un impegno vincolante per il contributo da versare nelle casse del governo retico in merito alle opere necessarie per la gestione dei flussi e per i dispositivi di sicurezza in merito al traffico che, nel periodo olimpico, transiterà dalla Svizzera a Livigno attraverso il tunnel Munt La Schera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Olimpiadi 2026, Grigioni in allarme: accordo con l’Italia in stallo Coira denuncia la mancanza di chiarezza da Roma sui contributi economici e la gestione del traffico verso Livigno, sede di gare. Il tunnel del Munt la Schera è un nodo cruciale #laprovinciaunicat - facebook.com Vai su Facebook
L'assessore lombardo Sertori giustifica i minori costi per la viabilità delle Olimpiadi di Livigno, in polemica con i Grigioni, prevedendo un afflusso di visitatori inferiore alle stime. Vai su X
I Grigioni e le Olimpiadi: gli svizzeri battono cassa per gestire la viabilità. L’assessore Sertori: “Richieste esagerate” - Gli elvetici stimano spese per oltre 5 milioni di franchi, ma Regione Lombardia è disponibile a elargire un finanziamento di “soli” 600mila euro ... Segnala ilgiorno.it