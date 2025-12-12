I Grigioni e le Olimpiadi | gli svizzeri battono cassa per gestire la viabilità L’assessore Sertori | Richieste esagerate

I Grigioni chiedono un contributo per gestire la viabilità durante le Olimpiadi, suscitando reazioni in Italia. L’assessore Sertori definisce le richieste svizzere “esagerate” e invita a rivedere i conteggi sul flusso turistico previsto, evidenziando le tensioni tra le due parti sulla gestione degli eventi olimpici e l’impatto sulla viabilità locale.

Livigno (Sondrio), 12 dicembre 2025 – “Sintonia con gli amici elvetici, ma il flusso turistico previsto dai loro conteggi a nostro avviso è esagerato e va ricalibrato”. È questa la risposta dell’assessore alla Montagna di Regione Lombardia Massimo Sertori alle accuse mosse nei giorni scorsi da alcuni esponenti del governo dei Grigioni nei confronti dell’Italia: non aver ancora assunto un impegno vincolante per il contributo da versare nelle casse del governo retico in merito alle opere necessarie per la gestione dei flussi e per i dispositivi di sicurezza in merito al traffico che, nel periodo olimpico, transiterà dalla Svizzera a Livigno attraverso il tunnel Munt La Schera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it