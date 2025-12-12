I grandi classici sbarcano su Raiplay | ecco gli imperdibili

Raiplay amplia la sua offerta con i grandi classici del cinema americano degli Anni 20. La piattaforma streaming introduce una selezione imperdibile di film d'epoca, offrendo agli appassionati un viaggio nel passato attraverso le atmosfere affascinanti di quegli anni. Un aggiornamento che celebra il fascino senza tempo delle pellicole classiche.

Raiplay ci porta a fare un viaggio nei ruggenti Anni 20?! Il catalogo della nota piattaforma streaming si aggiorna e lo fa guardando al passato dei grandi classici del cinema americano Anni 20 '.Come sempre, in forma completamente gratuita, sarà possibile scegliere tra tanti film famosissimi da riscoprire per comprendere il passato americano, patinato e complesso, mai come oggi, messo alla prova dallo scenario politico contemporaneo. Scopriamo insieme i film della sezione i Grandi classici di Hollywood, in arrivo dal 20 dicembre in Italia, su Raiplay. Un viaggio nella vecchia Hollywood. La raccolta propone alcuni dei titoli più significativi della storia del cinema, capaci ancora oggi di esercitare la stessa forza emotiva di un tempo.