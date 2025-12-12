i granchi fanno fuori como e puntano la rotta sui pirates di osimo

I “granchi” di Como affrontano un inizio di campionato con tre partite casalinghe nei primi quattro turni, puntando a riscattare l’ultima stagione e a consolidare le proprie ambizioni. Dopo la delusione della finale playoff di Serie A2 persa contro il Dream Sport, il Nuoto Club Monza si prepara a sfide importanti, con l’obiettivo di rilanciare il proprio cammino.

Tre partite casalinghe nei primi quattro turni di campionato. Una fase d’avvio che sembra fatta apposta per solleticare le ambizioni del Nuoto Club Monza, sistematosi sui blocchi di partenza con l’intenzione di riscattare l’amaro epilogo della scorsa annata: allora i “granchi“ si arresero nella finale playoff per la Serie A2 al Dream Sport, compagine fiorentina. Monza, però, è ora tornata in acqua senza incertezze per inseguire nuovamente il sogno promozione. La partenza è stata valida, visto che la squadra allenata da Stefano Ingegneri ha sconfitto per 6 a 8 il Como Nuoto, formazione appena precipitata in cadetteria dalla Serie A2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net