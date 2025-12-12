i gioielli della vis nel mirino dei grandi club

La Vis si afferma come una realtà emergente nel panorama calcistico giovanile, conquistando il titolo di campione nella valorizzazione dei talenti. La società, sostenuta da figure chiave come il presidente Bosco e gli sponsor principali, si prepara a difendersi dai grandi club interessati ai suoi giovani gioielli, simbolo di un progetto ambizioso e in crescita.

La Vis può già dire di avere vinto il suo campionato, quello della valorizzazione dei giovani che garantiscono ossigeno ad una società che verte sulle figure del presidente Bosco, dei due main sponsor Campanelli e Pizza e che aspetta sempre un aiuto in più dagli imprenditori che amano il calcio. Non mancano infatti le richieste per i gioielli biancorossi che stanno suscitando appetiti, come ormai consuetudine, nelle categorie superiori. Per Mariani sono c'è l'interessamento concreto di due club su tutti gli altri, il Como che veleggia nella zona Europa in serie A e il Venezia che ha con la Vis e con il ds Menga un rapporto consolidato.