I droni di Kyiv colpiscono dove le sanzioni non arrivano | la flotta ombra

I droni di Kyiv stanno svolgendo un ruolo strategico, colpendo obiettivi difficili da raggiungere con le sanzioni convenzionali. La loro presenza, invisibile a occhio nudo, rappresenta una nuova frontiera nella guerra moderna, con flotte ombra che operano in silenzio e precisione. Tra questi, il drone marittimo Sea Baby emerge come esempio di tecnologia e ingegno nel conflitto in corso.

Fissando il mare, è molto difficile scorgere i sessanta centimetri di un drone marittimo Sea Baby che fanno capolino dall'acqua. Bisognerebbe avere occhi da ogni lato e comunque anche vedendo il dr.

Mosca recluta riservisti per fermare i droni di Kyiv contro le raffinerie di petrolio - Le più grandi sanzioni alle esportazioni di petrolio di Mosca continuano a essere i ripetuti attacchi ucraini contro petroliere e raffinerie per tutto il territorio della Russia. Scrive ilfoglio.it

Droni sull'Ucraina, 1 morto e feriti in più regioni: colpito gasdotto - Incendi e paura a Chernihiv, Okhtyrka e Kiev, l'offensiva aerea di Putin continua cercando di danneggiare le infrastrutture energetiche ... Riporta msn.com