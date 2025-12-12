La recente pronuncia della Cassazione chiarisce che i contributi Inps non possono essere ridotti nemmeno attraverso accordi aziendali. Questa decisione rappresenta un importante punto di riferimento per dipendenti e datori di lavoro, evidenziando il principio della tutela obbligatoria dei contributi previdenziali e rafforzando la normativa vigente in materia.

Una decisione della Cassazione di pochi giorni fa offre un significativo chiarimento ai dipendenti e datori di lavoro. Infatti, ai fini del calcolo dei contributi previdenziali non conta soltanto quanto viene effettivamente pagato al lavoratore, ma ciò che gli spetta secondo legge, contratto collettivo o contratto individuale. I giudici di piazza Cavour hanno così ribadito che nessun accordo aziendale può giustificare stipendi più bassi di quelli previsti dal contratto collettivo di riferimento, né per la retribuzione effettiva né per la base di calcolo dei contributi. Vediamo allora più da vicino la pronuncia 304572025, per capirne la sua importanza per la generalità dei rapporti di lavoro subordinato. Quifinanza.it

I contributi Inps non si possono ridurre neanche con accordi aziendali

