I conti di Oracle svelano le criticità della corsa all’IA

I recenti risultati finanziari di Oracle mettono in luce le sfide e le criticità legate alla crescente corsa all'intelligenza artificiale. Tra spese ingenti, debito e flussi di cassa, l'attenzione si concentra sugli aspetti economici di una tecnologia rivoluzionaria, il cui impatto si riflette anche nelle reazioni del mercato.

Spesa, debito, cassa: la corsa all'intelligenza artificiale, rivoluzionaria e dirompente tecnologia sul piano immateriale e degli algoritmi, si baserà economicamente parlando su dati molti concreti sul piano finanziario e la reazione del mercato ai recenti conti di Oracle lo testimonia. Il gruppo di Larry Ellison, emerso nel 2025 come uno dei protagonisti della rivoluzione dell'Ia per il suo ruolo dominante nel cloud e nello sviluppo di infrastrutture efficaci di calcolo, ha presentato i suoi risultati per il secondo trimestre dell'anno fiscale 2025-2026 (che si chiude a maggio) segnalanti un aumento del 14% dei suoi ricavi, a 16,1 miliardi di dollari, ma anche molti dati critici.

Faro del mercato sui conti di Oracle (-11% nell'after hours): utili sotto le attese e investimenti per data center in aumento riaccendono i timori di una possibile bolla nel settore AI. Fatti, numeri e commenti

In arrivo stasera, a mercati chiusi, i conti del colosso Oracle, fornitore di software per database. Il titolo Oracle è salito del 30% nel mese di settembre dopo che l'azienda ha annunciato di aver stretto contratti per oltre 455 miliardi di dollari, ma poi il titolo ha com