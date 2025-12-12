I conti del veterinario Guerra Il perito | Inferiore l’evasione rispetto a quanto contesta l’accusa

L'articolo analizza i conti del veterinario Mauro Guerra, alla luce delle conclusioni del perito nominato dal tribunale. Dopo un'accurata analisi dei numeri e delle proiezioni, emerge un sostanziale ridimensionamento dell'evasione fiscale contestata al professionista, rispetto alle accuse iniziali.

Numeri, elaborazioni, proiezioni. Alla fine della cavalcata fiscale dell’esperto nominato dal tribunale, ieri ne è uscito un drastico taglio dell’evasione attribuita al veterinario 51enne Mauro Guerra. Tanto che al termine dell’udienza alla quale, oltre a vari sostenitori, ha partecipato anche l’imputato, sono sembrate le difese le più soddisfatte dei risultati della perizia extra voluta dal giudice Piervittorio Farinella poco prima della sentenza per fare piena luce sul patrimonio del 51enne. In taluni casi le cifre sono state ridotte di oltre i due terzi rispetto a quanto prospetta l’accusa. A un soffio dunque, in diversi casi, dalla soglia di punibilità prevista dalla legge. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it