I conti con Rapinese | addio alla città delle tovaglie a quadretti

Quicomo.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un viaggio tra storie e trasformazioni, raccontato attraverso le tappe di Tommaso Melilli, chef e scrittore cremonese. Dalla giovinezza a Parigi alla riscoperta delle radici italiane, il suo percorso personale e professionale svela un rapporto complesso con le città e le tradizioni che ha incontrato e lasciato. Un racconto di identità, cambiamenti e ritorni.

C'è un bellissimo libro di uno chef e scrittore cremonese, Tommaso Melilli, che racconta di quando lui, giovanissimo, si trasferisce a Parigi per studiare letteratura, di come, qualche anno dopo, si ritrova a fare lo chef, e infine di quando decide di tornare in Italia per raccontarla attraverso. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica