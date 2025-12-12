I censori rossi in servizio permanente effettivo | ora nel mirino finisce Letture maceratesi

L'articolo analizza la recente attenzione dei censori rossi in servizio permanente effettivo rivolta a “Letture maceratesi”. La sinistra italiana sembra aver trovato un nuovo obiettivo nella critica ai libri di “destra”, alimentando un dibattito sulle modalità di controllo e censura nel panorama culturale nazionale.

La sinistra italiana sembra aver trovato una nuova ragione di vita: protestare contro i libri di “destra”. Dopo Più libri più liberi a Roma, dove la pietra dello scandalo erano state case editrici come Passaggio al Bosco e Idrovolante, colpevoli – si fa per dire – di pubblicare testi non graditi alla trinariciuta intellighenzia rossa, ecco un altro caso di intolleranza libraria. Questa volta siamo nelle Marche, più precisamente a Macerata. Qui il Comune, a detta dei sinistri, si sarebbe macchiato dell’orrendo crimine di dare spazio a un evento culturale nientemeno che «apertamente fascista». “Letture maceratesi” nel mirino della censura rossa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it