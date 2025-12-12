Luca Calvani porta in TV i suoi “cavoli e merende”, reinterpretando ingredienti semplici con creatività e passione. L’evento si terrà a Camaiore (Lucca) il 12 dicembre 2025, offrendo uno sguardo unico sulla cucina che unisce tradizione e innovazione attraverso storie e sapori autentici.

Camaiore (Lucca), 12 dicembre 2025 – Luca Calvani trasforma ingredienti semplici in piatti che raccontano una storia. Su Food Network canale 33 arriva “Cavoli e merende”, dal 13 dicembre ogni sabato alle 17.55 e disponibile in streaming su Discovery+. Nel cuore della Toscana, a due passi dal mare e dalle Alpi Apuane, c’è un luogo speciale. Tra boschi silenziosi, pini secolari e serate illuminate dalle lucciole, sorge un rifugio di pace e di vita autentica: Casale le Gusciane, a Camaiore, la locanda di campagna gestita dalle sapienti mani di Luca Calvani, attore, regista e viaggiatore. Immerso in una natura silenziosa e rigogliosa, il suo casale non è solo casa: è il suo palcoscenico, il luogo dove può raccontare storie con i sapori, i profumi, le stagioni. Lanazione.it

I “cavoli e merende” di Luca Calvani arrivano in tv

I “cavoli e merende” di Luca Calvani arrivano in tv - Camaiore (Lucca), 12 dicembre 2025 – Luca Calvani trasforma ingredienti semplici in piatti che raccontano una storia. lanazione.it

Firenze, Luca Calvani presenta il suo libro 'Cavoli & merende' - Luca Calvani presenta il suo libro 'Cavoli & merende' (Edt editore) a Firenze venerdì 7 marzo, alle ore 18. lanazione.it

Tra le colline toscane, Luca Calvani ci guida in un percorso fatto di ricette, profumi e ricordi. Un racconto intimo che invita a rallentare e a scoprire il luogo che più gli appartiene. #CavoliEMerende da sabato alle 17:55 su #FoodNetwork #Canale33 - facebook.com facebook