I “cavoli e merende” di Luca Calvani arrivano in tv

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luca Calvani porta in TV i suoi “cavoli e merende”, reinterpretando ingredienti semplici con creatività e passione. L’evento si terrà a Camaiore (Lucca) il 12 dicembre 2025, offrendo uno sguardo unico sulla cucina che unisce tradizione e innovazione attraverso storie e sapori autentici.

Camaiore (Lucca), 12 dicembre 2025 – Luca Calvani trasforma ingredienti semplici in piatti che raccontano una storia. Su Food Network canale 33 arriva “Cavolimerende”, dal 13 dicembre ogni sabato alle 17.55 e disponibile in streaming su Discovery+. Nel cuore della Toscana, a due passi dal mare e dalle Alpi Apuane, c’è un luogo speciale. Tra boschi silenziosi, pini secolari e serate illuminate dalle lucciole, sorge un rifugio di pace e di vita autentica: Casale le Gusciane, a Camaiore, la locanda di campagna gestita dalle sapienti mani di Luca Calvani, attore, regista e viaggiatore. Immerso in una natura silenziosa e rigogliosa, il suo casale non è solo casa: è il suo palcoscenico, il luogo dove può raccontare storie con i sapori, i profumi, le stagioni. Lanazione.it

Firenze, Luca Calvani presenta il suo libro 'Cavoli & merende' - Luca Calvani presenta il suo libro 'Cavoli & merende' (Edt editore) a Firenze venerdì 7 marzo, alle ore 18.

