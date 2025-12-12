I cartelli Visit Pozzuolo sugli edifici gioiello | Per i turisti e i cittadini

A partire da settembre, sono stati installati i primi cartelli turistici a Pozzuolo, posizionati nella frazione di Trecella. Questi segnali indicano i principali edifici storici e culturali, come San Lazzaro, Palazzo Brigola e la chiesa di Sant’Anna, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio locale e facilitare la visita sia ai turisti che ai cittadini.

I primi cartelli turistici erano stati posizionati in settembre nella frazione di Trecella: San Lazzaro, la chiesa, Palazzo Brigola e la San Giuseppe, la corte Secco d'Aragona e la chiesa di Sant'Anna, la cappella del 7 maggio. Nei giorni scorsi, il completamento del percorso a Pozzuolo, in otto luoghi simbolo: fontanili e ingresso storico della Ferrero, chiesa di san Francesco, cortile di Manzoni, chiesa e municipio, l'Oasi del Wwf, la chiesetta del borgo di Bisentrate. È completo il percorso di nuova cartellonistica storico culturale "Visit Pozzuolo". Ha l'obiettivo di valorizzare e far conoscere i luoghi storici di maggiore pregio e importanza del territorio del comune, dal capoluogo alla frazione.

