I canederli non sono italiani | scatta la polemica del quotidiano Dolomiten dopo la nomina della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’umanità dell’Unesco

Dopo la recente proclamazione della cucina italiana come patrimonio immateriale dell’umanità dell’UNESCO, si accendono i primi dibattiti. Il quotidiano Dolomiten solleva una polemica affermando che i canederli non sarebbero italiani, alimentando tensioni tra tradizioni gastronomiche e identità culturale.

“I canederli non sono italiani”. Sono passati appena due giorni da quando la cucina italiana è stata proclamata patrimonio immateriale dell’umanità dell’Unesco e già scoppia la prima diatriba enogastronomica. Ad innescarla, sotto forma di provocazione, è stato il quotidiano altoatesino Dolomiten, il quotidiano in lingua tedesca più antico e letto dell’Alto Adige, che usa il sarcasmo e l’ironia per raccontare le reazioni dopo il riconoscimento Unesco. “Adesso, improvvisamente, i canederli sono diventati bene culturale italiano”, ha ironizzato il quotidiano sudtirolese. “Si possono davvero commercializzare gli Schlutzkrapfen (ravioli ripieni), gli gnocchi di formaggio (Käsenocken) e i Tirtlan (frittelle ripiene) come italiani?”, ha aggiunto la testata, secondo la quale i canederli, i celebri gnocchi di pane conditi con speck, non apparterebbero alla tradizione culinaria tricolore. Ilfattoquotidiano.it

Cucina italiana patrimonio Unesco, il giornale dell’Alto Adige: “I canederli non lo sono” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Cucina italiana patrimonio Unesco, il giornale dell’Alto Adige: “I canederli non lo sono” ... tg24.sky.it

Alimentare, italiani al risparmio: scatta l’era del «deconsumismo» con più spese obbligate e meno di piacere - E dal momento che in Italia, tra le fiammate inflative del recente passato (i prezzi dei beni alimentari sono saliti ... corriere.it

Da «Südtirol ist nicht Italien» («L'Alto Adige non è Italia») a «Knödel sind nicht italienisch» («I canederli non sono italiani»). Il motto separatista arriva in cucina per rivendicare la non appartenenza dei canederli ai sapori italici “Patrimonio dell’Umanità”. Mentre - facebook.com facebook