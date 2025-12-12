I Bambini delle Fate con BMW Motorrad Italia | in viaggio per l’inclusione

I Bambini delle Fate e BMW Motorrad Italia uniscono le forze in un progetto dedicato all'inclusione e alla solidarietà tra motociclisti. Attraverso un viaggio simbolico, si promuovono valori di aiuto reciproco, tutela e attenzione verso i più deboli sulla strada, rafforzando il senso di comunità tra appassionati di moto.

Quella dei motociclisti è una comunità. Storcerà il naso chi non ha mai compreso la particolare “legge morale” (piccola, dai, Kant perdonaci.) che sta dietro il saluto reciproco di chi guida una due ruote: aiutare chi è in panne, tutelare il meno esperto, segnalare i rischi sulla strada. E’ tutto in questa relazione tra il piacere della guida e lo stare insieme la connessione che da anni unisce Bmw Motorrad Italia – attraverso il suo programma di responsabilità sociale #SpecialMente – e “ I Bambini delle Fate “, l’impresa sociale fondata da Franco Antonello che dal 2005 assicura sostegno economico a progetti di inclusione sociale gestiti da partner e associazioni locali a beneficio di famiglie con autismo e altre disabilità. Ilfattoquotidiano.it

