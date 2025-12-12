Hugh Laurie torna in tv accanto ad Amy Poehler nella serie Dig
Hugh Laurie torna in TV affiancando Amy Poehler nella serie
L'attore sarà impegnato prossimamente nelle riprese di un nuovo show televisivo ideato dal co-creatore di Parks and Recreation. Hugh Laurie, che ha ottenuto la popolarità internazionale grazie alla serie Dr House, tornerà sul piccolo schermo con un ruolo da protagonista in Dig, un nuovo progetto prodotto per Peacock. Lo show si basa sul romanzo intitolato Excavation, scritto da Kate Myers, e nel cast ci sarà anche Amy Poehler. Cosa racconterà Dig Al centro della trama di Dig ci saranno quattro donne che lavorano in un sito archeologico in Grecia e si trovano in situazioni molte diverse. Quando il team scopre un segreto tenuto sepolto a lungo che potrebbe far riscrivere la storia, le protagoniste si trovano al centro . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Hugh Laurie on the difficulty of the American accent | The Graham Norton Show - BBC
“Teheran” con Hugh Laurie e Niv Sultan in arrivo il 9 gennaio su Apple TV Link nella bio > #serietv / #netflix #fiction #tv #serie #mediaset #netflixseries #raifiction #telefilm #recensione #anteprima #primevideo #discoveryplus #paramountplus #appletv #disney - facebook.com Vai su Facebook
The Night Manager: la nuova miniserie con Hugh Laurie - Jonathan Pineè un ex militare britannico, che dopo aver lasciato il servizio attivo lavora come direttore d'albergo notturno, il night manager appunto, in un hotel di lusso in Egitto. Secondo it.blastingnews.com