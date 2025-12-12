Hotel Supramonte | omaggio a Fabrizio De André al teatro L' Idea

Il teatro L'Idea di Sambuca di Sicilia ospita sabato 13 dicembre alle 20:30 uno spettacolo dedicato a Fabrizio De André, intitolato “Hotel Supramonte – omaggio a Fabrizio De André”. Un evento che rende omaggio al celebre cantautore attraverso un tribute che ripercorre le sue canzoni e la sua poesia.

hotel supramonte omaggio fabrizio"Hotel Supramonte" - Un viaggio in Sardegna, nei territori aspri e silenziosi della Barbagia, per ricordare una delle vicende più buie e dolorose: quella dei sequestri di persona ... Secondo msn.com

