Hotel Supramonte | omaggio a Fabrizio De André al teatro L' Idea
Il teatro L'Idea di Sambuca di Sicilia ospita sabato 13 dicembre alle 20:30 uno spettacolo dedicato a Fabrizio De André, intitolato “Hotel Supramonte – omaggio a Fabrizio De André”. Un evento che rende omaggio al celebre cantautore attraverso un tribute che ripercorre le sue canzoni e la sua poesia.
Il teatro comunale L’Idea di Sambuca di Sicilia presenta “Hotel Supramonte – omaggio a Fabrizio De André”, sabato 13 dicembre alle 20,30. Uno spettacolo di teatro-canzone che conduce il pubblico dentro l’universo poetico del cantautore genovese tra parole, musica e racconto.L'evento rientra nel. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
#Tg2Dossier, "HOTEL SUPRAMONTE" una pagina di storia criminale del nostro paese. Vi porteremo infatti in Sardegna per ricordare la pagina buia dei sequestri di persona. Graziano Pintus ci accompagnerà nei luoghi impervi della Barbagia e ci farà ascolta - facebook.com Vai su Facebook
"Hotel Supramonte" - Un viaggio in Sardegna, nei territori aspri e silenziosi della Barbagia, per ricordare una delle vicende più buie e dolorose: quella dei sequestri di persona ... Secondo msn.com
Hotel Supramonte