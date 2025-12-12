Hotel Belvedere e discoteca La Storia nelle mani della guardia di finanza

L'operazione della Guardia di Finanza di Caserta ha portato al sequestro preventivo di Hotel Belvedere e della discoteca La Storia, simboli storici dell'intrattenimento locale. Il provvedimento, del valore superiore a 1,5 milioni di euro, evidenzia l'attenzione delle autorità nei confronti di possibili irregolarità legate alla gestione di queste importanti strutture.

Hotel Belvedere e la discoteca La Storia, storici simboli dell'intrattenimento casertano, sono finiti sotto chiave grazie all'operazione della Guardia di Finanza di Caserta che ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo per un valore complessivo superiore a 1,5 milioni di euro.

Hotel Belvedere e discoteca La Storia nelle mani della guardia di finanza - Denunciati i gestori delle due società: padre e due figli per bancarotta fraudolenta, documentale e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ... Segnala casertanews.it

