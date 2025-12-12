Hoffenheim-Amburgo sabato 13 dicembre 2025 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

L'incontro tra Hoffenheim e Amburgo, in programma sabato 13 dicembre 2025 alle ore 15:30, vede le due squadre confrontarsi in una sfida di campionato. Dopo la prima sconfitta esterna stagionale, l'Hoffenheim di Ilzer cerca riscatto al proprio stadio, mentre il neopromosso Amburgo di Polzin si presenta con l’obiettivo di continuare il buon momento.

Reduce dalla prima sconfitta esterna stagionale l’Hoffenheim di Ilzer è impegnato quest’oggi in casa contro il neopromosso Amburgo di Polzin. Partita tirata quella contro il Borussia Dortmund, decisa dalla maggior qualità dei padroni di casa con 2 gol a cavallo del primo e del secondo tempo. Si interrompe la striscia di gare positive dei biancoblu, comunque sempre in piena lotta per . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com

Hoffenheim-Amburgo, la presentazione: Bazoumana Touré tra i protagonisti più attesi - Anche Bet365 presenta quote simili, offrendo l'Hoffenheim vincente a 1. it.blastingnews.com