Hoffenheim-Amburgo sabato 13 dicembre 2025 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici

L'incontro tra Hoffenheim e Amburgo, in programma sabato 13 dicembre alle 15:30, mette di fronte la squadra di Ilzer, reduce dalla prima sconfitta esterna stagionale, e il neopromosso Amburgo di Polzin. Una sfida importante che potrebbe influenzare la classifica di entrambe le squadre, con attenzione alle formazioni, quote e pronostici.

Reduce dalla prima sconfitta esterna stagionale l’Hoffenheim di Ilzer è impegnato quest’oggi in casa contro il neopromosso Amburgo di Polzin. Partita tirata quella contro il Borussia Dortmund, decisa dalla maggior qualità dei padroni di casa con 2 gol a cavallo del primo e del secondo tempo. Si interrompe la striscia di gare positive dei biancoblu, comunque sempre in piena lotta per . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Hoffenheim-Amburgo (sabato 13 dicembre 2025 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

Toooooor für F.C. Bayern!

Video Toooooor für F.C. Bayern! Video Toooooor für F.C. Bayern!