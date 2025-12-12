Hoffenheim-Amburgo sabato 13 dicembre 2025 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici

L'incontro tra Hoffenheim e Amburgo si disputa sabato 13 dicembre 2025 alle ore 15:30. Dopo la prima sconfitta esterna stagionale, i padroni di casa di Ilzer affrontano il neopromosso Amburgo di Polzin in una sfida che promette interessanti sviluppi. Ecco formazioni, quote e pronostici per questa partita di campionato.

Reduce dalla prima sconfitta esterna stagionale l'Hoffenheim di Ilzer è impegnato quest'oggi in casa contro il neopromosso Amburgo di Polzin. Partita tirata quella contro il Borussia Dortmund, decisa dalla maggior qualità dei padroni di casa con 2 gol a cavallo del primo e del secondo tempo. Si interrompe la striscia di gare positive dei biancoblu, comunque sempre in piena lotta per

