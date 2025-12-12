Hockey ghiaccio l’Italia piega l’Ungheria nel match d’esordio del Tamas Sarkozy Memorial
La nazionale italiana di hockey su ghiaccio debutta con successo nel Tamas Sarkozy Memorial Tournament 2025, in corso a Budapest. Nell'incontro di apertura, gli azzurri si impongono sull'Ungheria, dando un segnale positivo per il proseguimento del torneo. La competizione rappresenta un’importante occasione di confronto e crescita per la squadra italiana in vista delle future sfide internazionali.
Inizia con il piede giusto la nazionale italiane nel primo match del Sárközy Tamás Memorial Tournament 2025 in corso di svolgimento a Budapest (Ungheria). Il Blue Team, infatti, ha superato i padroni di casa magiari nella partita d’esordio con il punteggio di 2-1 dando dimostrazione di avere impattato nel migliore dei modi con la manifestazione internazionale. Una sorta di prova generale in vista dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina che vedranno l’Italia padrone di casa. UNGHERIA-ITALIA 1-2. L’incontro prende il via con i padroni di casa ungheresi che sbloccano subito il punteggio e passano in vantaggio. Oasport.it
Hockey ghiaccio, l’Italia piega l’Ungheria nel match d’esordio del Tamas Sarkozy Memorial - Inizia con il piede giusto la nazionale italiane nel primo match del Sárközy Tamás Memorial Tournament 2025 in corso di svolgimento a Budapest (Ungheria). oasport.it
Hockey ghiaccio, ancora tensione tra NHL ed organizzatori di Milano Cortina 2026: “Se il ghiaccio sarà impraticabile, non giocheremo” - Proseguono le polemiche circa la pista che ospiterà gli incontri di hockey su ghiaccio delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la NHL potrebbe ... oasport.itHeated Rivalry: la nuova serie che porta l’hockey su ghiaccio al centro di un’intensa storia sportiva e personale https://hockeyitalia21.com/2025/12/11/heated-rivalry-la-nuova-serie-che-porta-lhockey-su-ghiaccio-al-centro-di-unintensa-storia-sportiva-e-person - facebook.com facebookHeated Rivalry: la nuova serie che porta l’hockey su ghiaccio al centro di un’intensa storia sportiva e personale x.com