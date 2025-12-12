Hockey ghiaccio Daniel Glira | C’è tanta pressione verso le Olimpiadi ma il gruppo è pronto

Daniel Glira commenta la situazione della Nazionale italiana di hockey su ghiaccio, in vista delle Olimpiadi, sottolineando la preparazione del gruppo nonostante la pressione. Questo fine settimana, gli azzurri scenderanno in campo alla Tuskecsarnok Arena di Budapest per il Sárközy Tamás Memorial Tournament, nuova tappa della European Cup of Nations.

La Nazionale italiana di hockey su ghiaccio scende in campo questo weekend alla Tuskecsarnok Arena di Budapest per disputare il Sárközy Tamás Memorial Tournament, nuova tappa della European Cup of Nations. Gli Azzurri sfideranno nell’ordine Ungheria, Polonia e Francia da venerdì 12 a domenica 14 dicembre in un quadrangolare sicuramente importante come test agonistico in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Daniel Glira, uno degli elementi più esperti del Blue Team, è soddisfatto della preparazione effettuata per il torneo magiaro: “ Nell’allenamento di mercoledì si sono viste, secondo me, davvero buone cose. 🔗 Leggi su Oasport.it