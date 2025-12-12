Ho un tumore non operabile quanto mi resta Dramma nello sport l’annuncio del campione

Un ex campione sportivo, noto anche per aver fatto coming out nel 2013, affronta oggi una diagnosi di tumore non operabile. La sua storia, simbolo di coraggio e determinazione, si intreccia con una sfida personale e una riflessione sulla forza di affrontare le avversità, mantenendo fede ai valori di autenticità e resilienza che lo hanno sempre contraddistinto.

Lo sportivo che nel 2013 aveva scritto una pagina di storia diventando il primo giocatore del suo sport a dichiarare pubblicamente la propria omosessualità, torna oggi a mostrare quello stesso coraggio che lo aveva reso un simbolo oltre il campo da gioco. A distanza di più di dieci anni da quella scelta, è di nuovo la franchezza a guidarlo mentre racconta a Espn una verità che nessun atleta vorrebbe pronunciare: “Il mio cancro non è operabile, la prognosi media è di 11-14 mesi. Se è il tempo che mi resta, lo userò per testare cure che un giorno potrebbero diventare uno standard”, ha detto, con la lucidità di chi ha deciso di non nascondersi e di affrontare l’ignoto a viso aperto. Caffeinamagazine.it

Jason Collins, il dramma del primo cestista a fare coming out: «Ho un tumore al cervello inoperabile» - Il carattere forte, Jason Collins lo aveva dimostrato già nel 2013, quando fu il primo atleta professionista dell'Nba a fare coming out. msn.com

Enrica Bonaccorti: «Il mio tumore al momento non è operabile. Ho già fatto il testamento e pensato alle musiche per il funerale. Ma l’affetto del pubblico mi ha ridato ... - Enrica Bonaccorti, ospite di Verissimo, ha raccontato questi suoi primi mesi dopo la diagnosi di tumore al pancreas e le terapie. vanityfair.it

Enrica Bonaccorti sul tumore al pancreas: «Non è operabile» https://trib.al/JuWwt3f - facebook.com Facebook