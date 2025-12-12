Ho un tumore al cervello in fase terminale L’annuncio shock del campione scuote tutti

Jason Collins, ex giocatore NBA e figura di spicco nel mondo dello sport, ha annunciato di essere affetto da un tumore al cervello in fase terminale. La sua rivelazione ha suscitato grande commozione e attenzione, aprendo un dibattito sulla salute dei professionisti dello sport e sulle sfide personali affrontate anche al di fuori del campo.

Una notizia terribile ha scosso il mondo dello sport e non solo. Jason Collins, ex giocatore dell’NBA e figura simbolo per il basket americano, ha rivelato di essere stato diagnosticato con una forma terminale di tumore al cervello. Un annuncio che arriva dopo mesi di silenzio e preoccupazioni, e che ora riguarda direttamente lui, la sua vita e la sua famiglia. La rivelazione arriva in un momento che doveva essere di festa: Collins, appena 47 anni, aveva appena celebrato il suo matrimonio con il produttore cinematografico Brunson Greene, avvenuto pochi mesi prima della scoperta della malattia.? Leggi anche: Lutto nella musica italiana, addio al giovane talento: aveva soli 32 anni La dichiarazione pubblica di Collins. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Ho un tumore al cervello in fase terminale”. L’annuncio shock del campione scuote tutti

